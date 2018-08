Tennis, Halep in finale a Cincinnati: sfiderà Bertens

Seconda finale di fila per Simona Halep, che dopo aver vinto a Montreal proverà a fare altrettanto al "Western & Southern Open", torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi pari a 2.874.299 dollari (combined con un Masters 1000 Atp) in corso sui campi in cemento di Cincinnati, in Ohio.

La rumena, numero uno del mondo e del seeding, mette fine alla favola della 20enne bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta per 6-3 6-4 in un’ora e 15 minuti di gioco. La Halep, alla sesta finale in questo 2018, è attesa ora da Kiki Bertens, reduce dal successo in rimonta su Petra Kvitova.

La rumena proverà dunque a sfatare il tabù Cincinnati, dove ha perso in finale nel 2015 e nel 2017, e a conquistare il 19esimo titolo in carriera. I precedenti sorridono alla 26enne di Constanta, avanti 3-1: ultimo scontro in semifinale agli Internazionali di Roma 2017 con successo della Halep in due set.

