Seat, dopo semestre record vendite in rialzo anche a luglio

ROMA - Secondo semestre a ritmo di record per Seat che dopo aver chiuso i migliori primi sei mesi dell'anno nella storia del marchio, registra a luglio un rialzo nelle consegne del 35,7% rispetto allo stesso mese del 2017, con un totale di 52.700 unità vendute (38.900 vetture nel 2017). Con questo risultato, la casa automobilistica spagnola segna il miglior luglio della storia, superando il risultato di 46.200 unità registrato nel 2001.

Tra gennaio e luglio 2018, Seat ha commercializzato 342.700 vetture, cifra che rappresenta una crescita del 20,1% rispetto allo stesso periodo del 2017 (285.400) e ha registrato il maggior volume di vendite di sempre per la marca nei primi sette mesi dell'anno. Il record precedente risale al 2000 (324.400 unità).

I risultati registrati fino a luglio si basano sulla crescita del marchio nei suoi principali mercati, in alcuni casi superiore al 20%. La Spagna (Paese in cui Seat si conferma marchio leader e Leon e Ibiza i modelli in assoluto più venduti) è il primo mercato per il brand con 72.900 unità vendute (+16,0%). La Germania, secondo mercato, sperimenta una crescita del 26,4%, con un totale di 71.400 vetture vendute. Nel Regno Unito, Seat cresce (in controtendenza rispetto al mercato), registrando un +23,5% (e un totale di 41.600 unità). In Francia, quarto mercato per il marchio in termini di volumi, Seat ha totalizzato 18.900 vetture, che rappresentano una crescita del 23,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In Italia, con un totale complessivo di 13.961 unità immatricolate, Seat continua a crescere a ritmo sostenuto, segnando un +27% ben al di sopra della media del mercato.

© Riproduzione riservata