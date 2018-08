Istat, carrello della spesa +2,2%, frutta +8,5%

(ANSA) - ROMA - L'Istat segnala "tensioni sui prezzi dei prodotti di largo consumo" con aumenti per i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa del 2,2% (come a giugno). Anche i prezzi dei beni ad alta frequenza d'acquisto crescono su base annua più dell'indice generale (da +2,7% di giugno a +2,8%) In particolare prezzi dei vini rincarano del 6,7% su base annua (da +5,7% di giugno) e quelli della pasta del 4,3%.



Aumenti dei prezzi tendenziali superiori alla media riguardano anche la frutta fresca (+8,5%) e i vegetali freschi diversi dalle patate (+5%).





