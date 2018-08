La figlia di Elvis Presley canta in un video con il padre scomparso: il duetto virtuale

Una mostra incentrata sulla carriera di Lisa Marie Presley e una festa in occasione dell’uscita di un album di canzoni gospel del padre, Elvis Presley, sono tra gli eventi salienti della Elvis Week di quest’anno a Memphis, nel Tennessee.

E, summa dei due eventi, un video, realizzato e distribuito dalla stessa Lisa Marie, in cui la figlia canta idealmente insieme al padre il gospel 'Where No One Stands Alone', che è anche la title track dell’album postumo del Re del Rock. Padre e figlia si alternano cantando sulla base del pianoforte e della pedal steel guitar della ballata, che, nella versione originale, è apparsa per la prima volta nell’album 'How Great Thou Art' del 1967.

Elvis Presley è morto 41 anni fa, il 16 agosto 1977, proprio a Memphis. Da allora, ogni anno, i fan si recano in una sorta di pellegrinaggio a Graceland, la maestosa tenuta dove Elvis visse a lungo e dove è sepolto, per celebrare la vita, i film e la musica del King of Rock'n'roll.

La 'Elvis week' ha preso il via ufficialmente giovedì 9 agosto, con una serie di mostre e le immancabili esibizioni di artisti che portano sul palco un loro tributo. C'è anche un’asta di memorabilia e, soprattutto, la 'Candlelight Vigil', la fiaccolata che inizia la sera del 15 agosto, ovvero la notte prima del suo anniversario di morte, e termina la mattina del 16, trasformandosi in una veglia a lume di candela. L’evento conclusivo sarà un concerto al Graceland Soundstage il 18 agosto.

