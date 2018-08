Musica, prosegue il tour di Mario Venuti: prossime tappe a Palazzolo Acreide e Regalbuto

Prosegue il “Motore di vita Tour” di Mario Venuti che, dopo la tappa a Palazzolo Acreide, continuerà il suo viaggio in Sicilia, stavolta fermandosi a Regalbuto, a Enna. Il concerto si terrà l'11 agosto in Piazza della Repubblica, dopo di che seguirà la tappa a Popoli (Pe) il 15 agosto, Alviano, in provincia di Terni, il 18 agosto, a Rodi Garganico, nel Foggiano, il 19 agosto e a Roseo in provincia di Teramo.

“Motore di Vita” è un album composto da 12 tracce, prodotto artisticamente da Mario Venuti insieme a Seba. Il disco vanta anche la collaborazione artistica di Kaballà e la presenza del batterista jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello, che ha curato le percussioni del brano “Caduto dalle stelle”, scritto da Venuti e Kaballà.

Questa la tracklist dell’album “Motore di Vita”: “Conservare in luogo fresco”; “Caduto dalle stelle”; “La prima volta”; “Lasciati amare”; “Motore di vita”; “Spirito del mondo”; “Tutto questo mare”; “Se avessi altro amore”; “Non è peccato”; “Fuorimondo shop”; “Alza un po’ il volume”; “I peccati della luna”.

Ecco tutte le date:

9 agosto in Piazza del Popolo a PALAZZOLO ACREIDE (SR)

11 agosto in Piazza della Repubblica di REGALBUTO (EN)

15 agosto in Piazza della Libertà POPOLI (PE)

18 agosto in Piazza Giovanni Paolo II di ALVIANO (TR)

19 agosto a Porto Turistico di RODI GARGANICO (FG)

26 agosto in Piazza De Titta a SANTA LUCIA A ROSETO (TE)

