Vaccini, Fraccaro: "Contrari all'obbligo, vogliamo puntare su raccomandazione"

«Noi non vogliamo puntare sull'obbligo ma sulla raccomandazione. È importante vaccinare i bambini, fatelo, ma non vogliamo essere un governo che impone certe cose», afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, ospite di Omnibus, su La7, in merito al dibattito sull'emendamento al Milleproroghe.

« La politica non deve mettersi in contrapposizione con la scienza, ma le due cose non sono incompatibili, la politica dovrà indicare la strada per raggiungere l’obiettivo indicato dalla scienza», prosegue.

Sugli effetti del rinvio dell’ok definitivo al dl a settembre Fraccaro spiega: «Dobbiamo garantire la continuità scolastica. Ci sarà un lavoro fatto dai ministeri della Salute e dell’Istruzione per garantire ai bambini immunodepressi di avere un ambiente scolastico adatto».

