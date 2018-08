Dazn, Mediaset Premium e Rai: come seguire la Serie B 2018-2019 in tv e in streaming

Novità per chi vuole seguire il campionato di Serie B in tv per la stagione che sta per iniziare. Fino all'anno scorso tutte le partite esclusiva della serie cadetta venivano trasmesse su SkySport ma per il porossimo triennio lo scenario cambierà totalmente.

Infatti, una nuova piattaforma, Dazn di proprietà del gruppo Perform, ha acquistato i diritti della Serie B fino al 2020/2021 e quindi trasmetterà tutte le partite. Perform ha stretto però un accordo con Premium, che inizialmente sembrava tagliata fuori. Inoltre, è entrata in scena anche la Rai che trasmetterà in chiaro una partita a settimana: quindi si potrà vedere gratis una partita, in particolare l'anticipo del venerdì.

Dazn prevede una tariffa unica di 9,99 euro al mese con la quale poter vedere tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma.

Mediaset, che l'anno scorso non trasmetteva le partite di B che erano esclusiva di Sky adesso le potrà trasmettere ma non sul digitale terrestre. L'accordo, infatti, prevede che gli abbonati a Mediaset Premium potranno vedere le partite ma solo su Smart Tv, PC, smartphone, tablet e console. L’abbonamento costerà 19,90 euro al mese e gli utenti potranno recedere dal servizio senza costi aggiuntivi.

