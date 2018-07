Audi protagonista a Peeble Beach con supercar elettrica

ROMA - Quello che si prospetta per Audi è un secondo semestre davvero 'elettrizzante' e tutto in chiave californiana. A metà settembre, il giorno 17 per l'esattezza, a San Francisco la Casa dei Quattro Anelli svelerà infatti in prima mondiale il suo primo suv 100% elettrico, quell'e-Tron che ha già totalizzato - attraverso reveal e presentazioni statiche, con la livrea rigorosamente nascosta dagli adesivi mimetici - milioni di like sui social e centinaia di presenze nel media mondiali. Ma ancora prima di allora, Audi sarà sotto i riflettori durante la Pebble Beach Car Week, il mega-evento dedicato al mondo luxury e del collezionismo che si svolge dal prossimo 23 agosto a Monterey in California, un centinaio di miglia a sud rispetto a San Francisco. In questo caso non si tratterà di una vettura di serie ma una preziosa concept per una supercar con motore elettrico. Il nome abbreviato Audi PB18 e-Tron si riferisce alla località di Pebble Beach e l'anno del debutto, appunto il 2018.

Ma la denominazione - spiega la nota di Audi - vuole anche ricordare l'auto vincitrice della serie LeMans, la R18 e-Tron, la cui tecnologia ha ispirato le soluzioni che si ritroveranno in questa avveniristica supercar a impatto zero. Lo stile della berlinetta PB 18 e-Tron, anticipato con una immagine frontale, è stato sviluppato presso il nuovo Malibu Design Loft di Audi in California. La Casa dei Quattro Anelli precisa che il reveal di questo 'bolide' elettrico avverrà alle 17 (ora locale) del prossimo 23 agosto, sul circuito di Laguna Seca che dista poche miglia dal celebre Golf Club dove si svolge il Concorso di Eleganza di Peeble Beach. La concept car sarà poi esposta sul prato centrale - accanto ad altre novità iper-performanti, come la Lamborghini Aventador SVJ - al Resort The Quail per tutta la giornata del 24 agosto.

Audi esporrà nuovamente la PB18 e-Tron a Laguna Seca il 25 agosto e, infine, sarà una delle vedette al Concorso di Eleganza di Pebble Beach domenica 26 agosto.

