Riapre storica ferrovia 'Pedemontana'

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Riapre l'intera storica linea ferroviaria 'Pedemontana' Sacile-Gemona. Alle 8.00 del 29 luglio, il treno a vapore trainato dalla vaporiera Gr.

728.022 ha lasciato la stazione di Sacile (Pordenone) per percorrere i 72 chilometri e 112 metri di binari rimessi in uso, fino al cuore del Friuli, Gemona (Udine). In ognuna delle varie tappe - nelle stazioni di Maniago, Fanna-Cavasso, Meduno, Travesio, Pinzano al Tagliamento, Forgaria-Bagni di Anduinis, Majano (Osoppo) e Gemona del Friuli - si sono svolte celebrazioni ufficiali e il treno è stato accolto da una folla di persone, tra cui molti turisti provenienti dal Veneto e dall'Austria.

La ferrovia riapre dopo 6 anni dalla chiusura causata da una frana e funzionerà da oggi a dicembre con finalità turistica.

Sono sedici gli appuntamenti in calendario da oggi a fine anno per promuovere il territorio, con treni previsti ogni week-end tra agosto e settembre e un appuntamento finale che si terrà l'8 dicembre, con il treno dei mercatini di Natale.

La Sacile-Gemona è una delle 18 ferrovie turistiche riconosciute dalla legge.



