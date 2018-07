Record presenze per World Ducati Week

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Va in archivio con una affluenza record la 10/a edizione del World Ducati Week, il raduno internazionale che ogni due anni chiama a raccolta la 'famiglia' della casa di Borgo Panigale. Sono stati migliaia i motociclisti provenienti da ogni parte del mondo che si sono dati appuntamento al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli' da venerdì a oggi. Il numero delle presenze si è attestato a quota 91.596, il 13% in più rispetto agli 81.000 del 2016.

Sulla Riviera romagnola i partecipanti sono arrivati da 5 continenti in rappresentanza di 73 nazioni. Il 60% dei motociclisti è italiano, il 40% straniero: da segnalare due 'biker' cinesi, Ken Lu e Lv Fei, partiti dallo Xinjiang e arrivati dopo avere percorso 7.575 km. Tra i momenti di spicco della tre giorni, la 'Race of Champions' che ha visto 12 piloti Ducati MotoGP e SBK sfidarsi in sella a delle Panigale V4 S. A trionfare Michele Pirro davanti a Rabat, Forés, Miller, Melandri, Rinaldi, quindi Dovizioso, Siméon, Petrucci, Lorenzo, Abraham e Bayliss.



