F1: la Ferrari di Vettel in pole in Germania, Hamilton quattordicesimo

La Ferrari di Sebastian Vettel ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Germania. Il pilota tedesco partirà davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas ed alla Rossa di Kimi Raikkonen. In quarta posizione la Red Bull

di Max Verstappen.

Quinta posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di Germania per la Haas di Magnussen davanti al compagno di squadra Grosjean. Settima la Renault di Hulkenberg che ha preceduto l’altra Renault di Sainz e la Sauber Alfa Romeo di Leclerc. Chiude la top ten la Force India di Perez.

Quattordicesimo tempo per la Mercedes di Hamilton davanti alla Red Bull di Ricciardo che ha partecipato solo alla Q1 in considerazione della penalità di 20 posti per la sostituzione delle unità della Power Unit.

«Innanzitutto mille grazie a tutte le persone venute a sostenerci. Spero si siano divertite, ma spero di potermi ripetere anche domani». Sebastian Vettel dedica la sua pole position nel Gran Premio di Germania ai suoi tanti tifosi venuti a sostenerlo sul circuito di Hockenheim ad una cinquantina di chilometri da casa sua. «Nella Q1 - afferma il pilota tedesco della Ferrari - ho visto che potevo fare qualche cosa di speciale. Sono riuscito a migliorare giro dopo giro e nell’ultimo ho fatto un giro fantastico spremendo tutto».

Sorridente anche l’altro ferrarista Kimi Raikkonen: «ho fatto un piccolo errore nel primo tentativo e nel secondo sono andato più cauto. Potevo fare di più, ma non ci sono riuscito. Domani cercheremo di fare la nostra gara e correremo di squadra, il terzo posto è abbastanza buono come punto di partenza».

