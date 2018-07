Il 20 luglio di 49 anni fa l'uomo sulla Luna

Le foto che raccontano quel "grande passo per l'umanità" del 20 luglio 1969 e i video che raccontano quell'avventura senza precedenti nella storia dell'era spaziale: la Nasa ha scelto le immagini per ricordare i 49 anni dallo sbraco sulla Luna mentre guarda al futuro.

Nel suo sito le foto dei tre protagonisti della missione Apollo 11: il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo di comando Michael Collins e il pilota del modulo lunare, Edwin Aldrin, più noto come Buzz. Non poteva mancare la foto del lancio del Saturno V, il gigante dello spazio alto 110 metri e pesante oltre 2.000 tonnellate, che il 16 luglio 1969 partiva da Cape Canaveral per portare in orbita la navetta Apollo e il suo equipaggio. Domenica 20, mentre Collins restava sul modulo di comando, chiamato Columbia, Armstrong e Aldrin entravano nel modulo lunare, chiamato Aquila. Alla 13/ma orbita lunare i due moduli si separarono e Aquila accese i motori per cominciare la discesa. In tutto il mondo oltre 500 milioni di persone

seguivano dalle tv ogni fase della missione col fiato sospeso.

Mentre il modulo Aquila sorvolava la zona rocciosa del Mare della Tranquillita', Armstrong decise di passare ai comandi manuali e alle 22,17 (ora italiana) comunico' al centro di controllo: "Aquila è atterrata". Poi il comandante rinunciò alle quattro ore di riposo previste, aprì il portello e scese dalla scaletta. Arrivato all'ultimo gradino disse: "è un piccolo passo per un uomo, un balzo da gigante per l'umanità". A distanza di 18 minuti scese Buzz Aldrin.

A quasi 50 anni da quel giorno, gli Stati Uniti sono già al lavoro per il ritorno alla Luna, questa volta con delle missioni robotiche destinate a fare da apripista e solo in seguito con nuove missioni umane. A differenza di mezzo secolo fa, oggi la Luna non è più un punto di arrivo, ma l'avamposto dal quale l'uomo preparerà il salto più ambizioso che lo porterà su Marte.

