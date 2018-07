Libia: Mogherini, sostenere processo politico in corso

BRUXELLES - "Con i ministri oggi discuteremo della Libia, sabato a Tripoli ho avuto un buon incontro con Sarraj e con l'inviato Onu Salame, cercherò di porre l'attenzione sul sostegno politico che dobbiamo dare al processo politico in corso nel paese in vista delle elezioni e la necessità di evitare che tutto ciò possa deragliare in vista degli ultimi sviluppi nella regione della Mezzaluna petrolifera". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini entrando al Consiglio esteri a Bruxelles.

"Ovviamente parleremo dei temi che sono legati alla gestione esterna dei flussi migratori che facciamo in partnership con la Libia e del buon lavoro che sta facendo l'operazione Sophia nell'addestrare i guardia coste libici ", ha aggiunto.

