Anziani al volante sono sempre di più, soprattutto al Nord

ROMA, 16 LUG - E' diffuso uso dell'automobile nonostante l'età elevata, soprattutto al nord Italia. È questa la fotografia degli anziani al volante 'scattata' dal Lab SerenEtà, il laboratorio di Sara Assicurazioni che studia i comportamenti e le preferenze degli 'over 65'. La ricerca, effettuata su un campione di 400 assicurati scopre che di questi 258 guidano e 70 non guidano (72 preferiscono non rispondere). Interessante anche la situazione che emerge analizzando la regolarità di guida: il 74,5% guida tutti i giorni, il 20,5% spesso e solo il 5% raramente. Quindi gli automobilisti dalle 'patenti grigie' sono ancora molto presenti sulle strade. E questo nonostante un'età importante: il 32,6% dei clienti interpellati ha tra i 65 e i 70 anni, ma ben il 49,2% tra i 70 e gli 80 anni e addirittura il 18,2% è 'over 80'. Il tutto con una forte provenienza dal Nord Italia dove gli anziani al volante sono più numerosi rispetto al Centro ed al Sud.

© Riproduzione riservata