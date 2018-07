Fermi al largo di Pozzallo i 450 migranti: in attesa di un porto per lo sbarco, in 100 accolti da Malta e Francia

Sono ancora ferme al largo di Pozzallo la nave Protector del dispositivo Frontex e il pattugliatore Monte Sperone della Guardia di finanza che ieri hanno soccorso un barcone con 450 migranti vicino all’isola di Linosa.

Secondo quanto si apprende non sarebbe stato ancora ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco.

Nella notte è stata effettuata una ricognizione da parte del medico marittimo di Pozzallo, Vincenzo Morello, e altri operatori sanitari su nave Monte Sperone della guardia di finanza, sulla quale sono presenti molti minorenni. Non ci sono state evacuazioni mediche.

Intanto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a proposito della nota mandata dalla Farnesina alle ambasciate Ue, resta fermo sulle sue posizioni: «Aspetto fatti e non parole - dice -, come negli ultimi anni, ma fatti concreti». Salvini ha aggiunto che si attende «uomini, soldi, revisioni delle normative, aiuto. Fatti». Salvini, infine, ha ribadito il suo plauso al premier: «Conte è veramente bravo».

Il premier Giuseppe Conte, dopo una lunga telefonata con Salvini, ha lavorato «per un accordo con gli altri paesi Ue per una redistribuzione immediata dei 450», avvertendo che se non ci sarebbero state risposte ai 450 non sarebbe stato consentito di sbarcare in Italia. Le due ipotesi alternative sono «contatti con la Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche da dove sono partiti o la permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esame richieste», aveva precisato Conte. Poi la risposta di Francia e Malta, che «prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 migranti trasbordati sulle due navi militari. A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei. È il primo importante risultato ottenuto oggi, dopo una giornata di scambi telefonici che ho avuto con tutti i 27 leader europei», ha scritto su Facebook ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

