È morto Carlo Vanzina, addio al regista di "Sapore di mare" e "Vacanze di Natale": aveva 67 anni

È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello

Enrico.

«Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia - si legge nella nota della famiglia - ci ha lasciati il grande regista Carlo Vanzina amato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo affettuoso per capire il nostro Paese».

Ha diretto film che hanno fatto la storia della commedia italiana degli anni Ottanta e Novanta. Il suo debutto dietro la macchina da presa è datato 1976 con "Luna di miele in tre". A questo è seguito l'esordio con un giovane Diego Abatantuono (Eccezzziunale... veramente e Viuuulentemente mia, entrambi del 1982). Il vero successo arriva con quello che diverrà uno dei film che ha segnato la storia del cinema italiano: "Sapore di mare" (1983).

Morto Carlo Vanzina, i film che hanno fatto la storia della commedia italiana Con il fratello Enrico Viuuulentemente mia Vacanze di Natale Torno indietro e cambio vita Selvaggi Sapore di te Sapore di mare Non si ruba a casa dei ladri Luna di miele in tre La vita è una cosa meravigliosa Ex - Amici come prima! Eccezzziunale veramente Buona giornata

Da lì, seguono a ruota titoli di altrettanta fama: "Vacanze di Natale" (1983) e Yuppies - I giovani di successo (1986), "Sognando la California", "S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa" e A spasso nel tempo, cui è seguito A spasso nel tempo - L'avventura continua.

Nel 1999 "Il cielo in una stanza", dove debuttano il giovane Elio Germano e Gabriele Mainetti. Nel 2001 sono usciti "E adesso sesso" e "South Kensington", l'anno successivo è stata la volta di "Febbre da cavallo - La mandrakata". Nel 2005 ha diretto "Il ritorno del Monnezza". Nel 2006 è la volta di "Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me e Olé". Dal 2005 al 2008 dirige "Un ciclone in famiglia", serie televisiva con Massimo Boldi.

Dal 2010 è tornato al grande successo popolare con "Ex - Amici come prima!" (2011) e " Mai Stai Uniti" (2013).

