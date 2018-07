Honda lancia in Italia iconico scooter Super Cub C125

ROMA - Con 100 milioni di pezzi prodotti dal 1958 a oggi, lo scooter a ruote alte Honda Super Cub è il mezzo a motore più venduto al mondo. Con l'arrivo della nuova versione C125 la Filiale italiana lo propone con nuovi contenuti di appeal, a cominciare dalle luci di tipo full LED e dalla pratica Smart Key. Il quarto di litro nipponico abbina la storica robustezza che lo ha fatto apprezzare in 160 Paesi del mondo a contenuti al passo con i tempi, come il freno a disco anteriore con sistema ABS di antibloccaggio e l'efficiente cambio semi automatico, accoppiato a una frizione più rinforzata che, promettono dalla Casa orientale, assicura passaggi di marcia "ultrafluidi e silenziosi". Costruito intorno a una nuova struttura in acciaio, il C125 non propone stravolgimenti nel design iconico. Dalla Hoinda Italia sottolineano: "il telaio in acciaio è stato ottimizzato con un bilanciamento della rigidità in linea con l'apprezzata fruibilità. La maggiore escursione delle sospensioni, i cerchi in alluminio da 17 pollici e il freno a disco anteriore (con ABS a 1 canale) garantiscono una guida agile e sicura grazie alla elevata forza frenante".

Il Super Cub C125 sarà proposto sul nostro mercato da fine settembre, nelle colorazioni Pearl Niltava Blue e Pearl Nebula Red.

Nel festeggiare il traguardo storico dei 100 milioni di pezzi e nel presentare il nuovo modello, Tadamasa Maeda, Large Project Leader del Super Cub C125 ha sottolineato: "Il suo design senza tempo è sinonimo di valore e universalità; inoltre, abbiamo migliorato le prestazioni del motore e la maneggevolezza offerta dal telaio. Così come per il nostro fondatore, la nostra gioia più grande consiste nel poter influire positivamente nella vita quotidiana delle persone e vedere il sorriso sul volto dei proprietari ogni volta che montano in sella a un Super Cub".

