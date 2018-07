Frutta estiva: tutti pazzi per albicocche, nettarine e uva senza semi

E’ l’albicocca il frutto trendy di quest’anno, complici l’ottima qualità della produzione 2018 e la praticità di consumo. Seguono le nettarine, che superano le pesche tradizionali con il pelo, e l’uva senza semi, che sta facendo letteralmente impazzire i millenials.

Con il primo caldo arriva il borsino della frutta dell’estate stilato dal presidente di Macfrut, manifestazione internazionale dedicata all’ortofrutta, Renzo Piraccini, in base ai primissimi dati di mercato.

Secondo i dati del Cso Italy, il Centro servizi ortofrutticolo, dopo le eccedenze dello scorso anno, la produzione di albicocche in Italia è data in flessione di oltre il 30%, tornando ad una situazione di normalità. Vero exploit anche per l’uva senza semi, caratterizzata da un grado zuccherino molto più alto rispetto a tante altre varietà.

Quanto al segreto per mangiare frutta buona, Piraccini non ha dubbi: bisogna sceglierla matura e possibilmente locale, a volte rinunciando all’occhio.

