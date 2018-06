Sparatoria in centro a Malmo in Svezia, ci sono feriti

Un uomo armato ha aperto il fuoco - con un’arma semiautomatica secondo i testimoni - in pieno centro a Malmo, in Svezia, mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Lo riportano i media locali. La

polizia ha isolato la zona, al momento non si hanno altri dettagli.

I testimoni riferiscono di aver udito almeno 15-20 colpi in rapida sequenza. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è sceso da un’auto davanti a un internet caffè aprendo il fuoco su un gruppo di persone. Poi si è dato alla fuga: la polizia cerca un’auto scura, sulla quale si presume sia fuggito l’aggressore.

La polizia svedese ha isolato diverse strade nel centro di Malmo e ha lanciato la caccia all’uomo che aperto il fuoco sulla folla davanti a un caffè sul viale Drottninggatan. Lo riferiscono i media locali.

© Riproduzione riservata