Renault amplia gamma Business con Kadjar, Clio e Captur

MILANO - Con l'arrivo nelle concessionarie delle Clio, Captur e Kadjar in allestimento Business, salgono a cinque le proposte Renault dedicate alla clientela che utilizza l'auto per lavoro.

Le tre nuove si affiancano alle Mégane e Scénic Business, già in vendita da luglio 2017. La gamma è destinata ad ampliarsi a settembre con le omonime varianti di Talisman ed Espace e raggiungere nel complesso tredici tipi diversi di carrozzeria.

La Twingo rimarrà l'unica macchina dell'offerta italiana della Regie a non avere questo tipo di soluzione che per caratteristiche risulta particolarmente allettante sia per le grandi aziende sia per i noleggiatori. In particolare, questi ultimi, per un complicato meccanismo legato alle differenti svalutazioni sul mercato dell'usato per auto e optional, potranno contare su un maggior valore residuo delle Business rispetto al medesimo modello equipaggiato con gli stessi accessori come extra, e potranno quindi offrirle ai propri clienti con canoni più vantaggiosi di quanto facciano oggi.

Sulle macchine di fascia alta, la proposta Business si andrà ad affiancare alla Executive, con la logica di poter offrire allo stesso cliente per uno stesso prodotto una variante premium per i manager e una più concreta per i rappresentanti.

Per quello che riguarda le caratterizzazioni di questa proposta treasversale al portfolio della Casa francese, i punti valorizzanti sono sicurezza, connettività, comfort di guida e design, con vernice metallizzata sempre inclusa. Concetti che sulle piccole Clio berlina e Sporter Business, in listino rispettivamente da 16.350 euro e da 17.150 euro, comportano nella dotazione standard la presenza di cerchi in acciaio da 15'' con copriruota Lagoon, luci diurne a LED, climatizzatore manuale, sensori di parcheggio, sistema di infotrattenimento Smart Nav Evolution con navigatore satellitare, radio digitale con bluetooth e prese Usb. La Captur Business (da 19.600 euro), invece, sfoggia cerchi in lega da 16'' diamantati Black City e la firma luminosa con LED a forma di "C". A bordo si apprezza la disponibilità di cruise control, climatizzatore manuale, Smart Nav Evolution, Radio DAB con Bluetooth e ingressi USB e cassetto Easy Life Ivory con illuminazione interna.

Per quello che riguarda, infine, la terza nuova arrivata, la Kadjar Business (da 26.400 euro), sono da segnalare la telecamera con sensori di parcheggio posteriori e anteriori, i cerchi in lega da 17'' e i vetri scuri tipo privacy.

I prossimi step dell'offerta dedicata all'utenza professionale prevedono, a luglio, l'arrivo di Koleos e Mégane Grand Coupé Business e a settembre di Talisman Sporter e berlina Business e di Espace Business.

© Riproduzione riservata