Ferrero apre Nutella Caffè a New York, il secondo nel mondo

(ANSA) - NEW YORK - A New York arriva il secondo Nutella Caffe' al mondo. Dopo l'esperimento di Chicago l'anno scorso, la Ferrero e' pronta a deliziare i palati dei newyorkesi bissando con una location nella Grande Mela. La nuova sede sara' nelle vicinanze di Union Square, una delle piazza piu' frequentate della citta'.



Il menu, oltre a biscotti, crepes e pasticceria varia ovviamente tutta a base di Nutella, prevede anche panini e insalate. Non mancheranno inoltre l'espresso e altre bevande a base di caffe' e Nutella. "Non c'e' niente come il gusto della Nutella - ha detto Rick Fossali, vice presidente delle operazioni del Nutella Caffe' in un comunicato ufficiale - e dopo la straordinaria reazione al Nutella Caffe' a Chicago, i nostri fan ci hanno incoraggiati ad aprire un'altra location". (ANSA)

© Riproduzione riservata