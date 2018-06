Real-Juve, l'Uefa squalifica Buffon per tre partite

Tre partite di stop nelle competizioni Uefa per Gianluigi Buffon. E' la sanzione comminata per l'espulsione in Real Madrid-Juventus dell'11 aprile scorso e per le successive dichiarazioni sull'arbitro Oliver.

Il provvedimento è stato deciso dall'organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea.

La durata della squalifica era l'ultimo scoglio nell'intesa tra Buffon e il Psg. Lo stesso

Buffon, qualche giorno fa, ha ammesso di ritenere una eventuale squalifica "giusta e normale". Tre partite di stop, dunque, non dovrebbero far saltare l'affare tra il quarantenne portiere per 17 anni alla Juventus e il club calcistico più ricco della Francia.

Secondo le indiscrezioni di mercato, Buffon e Psg avrebbero raggiunto l'accordo economico per 16 milioni di euro in due stagioni.

Nei giorni scorsi, intanto, è stata pubblicata sul web l'intervista di Buffon al trio comico 'Gli autogol': tra una battuta e l'altra per le imitazioni di Antonio Conte, Chiellini, Allegri, Gattuso e Padoin, l'ex capitano bianconero spiega cosa sono i famosi "fruttini" tirati in ballo nella sua critica all'arbitro Oliver; "a Carrara sono chiamati così i succhi di frutta in boccette di vetro". E chiude con una precisazione seria: "Nella vita non bestemmio e non scommetto".

