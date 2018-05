Suzuki Burgman 650 con estintore per spegnere incendi

ROMA - Agile, veloce e scattante, il Suzuki Burgman 650 è in grado di svicolare con rapidità nel traffico, portandosi a spasso pesi notevoli. Per questi motivi è stato scelto dalla società Gruppo Servizi Associati come base meccanica per allestire un mezzo anti incendio di pronto intervento, da destinare a servizi in galleria o su arterie particolarmente trafficate.

Equipaggiato con in serbatoio in acciaio inox da 60 litri per il liquido estinguente, due bombole da 9 litri di aria compressa a 300 bar, una manichetta da 25 metri, grazie a un efficace dispositivo a impulsi collegato a una pistola erogatrice con un raggio d'azione di 15 metri, il due ruote di Hamamatsu è in grado di fornire un ausilio importante nei servizio di pronto intervento per spegnere sul nascere i piccoli incendi.

"Il Burgman 650 - sottolineano dalla filiale della Casa - può raggiungere rapidamente luoghi altrimenti inaccessibili per qualsiasi altro mezzo antincendio tradizionale, in condizioni di traffico bloccato, di incidenti o di calamità, sia nei tratti autostradali sia nei centri urbani. Scooter di questo tipo sono già impiegati in svariate tratte stradali e autostradali italiane e francesi e all'interno di molte gallerie, quali per esempio il Traforo del Gran Sasso della lunghezza di 10 km, lungo l'Autostrada A24 nel tratto Aquila-Teramo, la Galleria di Base della lunghezza di 8 km, lungo l'Autostrada A1 nel tratto Firenze-Bologna e le gallerie delle Autostrade A6 e A7 della Metropole de Grand Lyon".

La dotazione supplementare del maxi scooter anti incendio nipponico prevede, naturalmente, i lampeggianti e la sirena di emergenza.

