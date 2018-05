Smart, ready to charge: elettrica si ricarica nel parcheggio

ROMA - Pronta per essere parcheggiata, pronta per venir ricaricata. Se smart elettrica è l'auto ideale per combattere lo smog e il caos di una città come Roma, il futuro della mobilità passa anche attraverso una rete di servizi ed un'infrastruttura efficace e capillare, in grado di soddisfare le esigenze più disparate di tutti gli utenti della mobilità.



Oltre al piano di colonnine di ricarica disposto dal Comune di Roma, che prevede l'installazione di 700 punti per la ricarica entro il 2020, a proporre un altro, importante, servizio per la mobilità è smart che in accordo con Enel X lancia l'iniziativa della ricarica all'interno delle autorimesse.



Attraverso un'app dedicata, 'ready to charge', smart introduce un nuovo servizio, frutto della sinergia con Enel X, la divisione di Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali per clienti, città, aziende e mobilità elettrica. Una rete di strutture di ricarica ad uso pubblico che parte da Roma e nei prossimi mesi si espanderà anche a Firenze, Genova e Milano.



Nella Capitale sono già disponibili 96 parcheggi convenzionati e, entro i prossimi mesi, ognuno sarà dotato da un minimo di due fino ad un massimo di otto punti di ricarica con potenza fino a 22 kw per ricaricare smart in meno di un'ora. L'app smart 'ready to park', che da luglio 2018 includerà la funzione 'charge', è già disponibile su Google Play e App Store.



"Oltre a prodotti maturi per il mercato, come la nostra smart, la mobilità elettrica ha bisogno di servizi e infrastrutture che ne facilitino l'utilizzo: crediamo che sia necessario fare sistema con tutti gli attori coinvolti - ha spiegato Marcel Guerry, numero uno di Mercedes-Benz Italia -. Da qui nasce la nostra partnership con Enel X, un rapporto iniziato nel 2008 con e-mobility Italy e la prima generazione di smart electric drive, che prosegue oggi con 'ready to charge': la più amata delle citycar, il più evoluto provider di servizi di ricarica e le autorimesse private più aperte all'innovazione insieme per favorire una mobilità urbana intelligente a zero emissioni locali".



Grazie all'accordo con Enel chi parcheggia presso le autorimesse private 'ready to park' in alcune delle più importanti città italiane potrà sfruttare il tempo della sosta per la ricarica della propria smart. Per entrare nel mondo dei servizi 'ready to' dedicati ai clienti smart è sufficiente scaricare l'app sullo smartphone, inserire la targa della propria smart ed indicare gli estremi della carta utilizzata per il pagamento. Attraverso la mappa interattiva è possibile scegliere il parcheggio e l'eventuale colonnina di ricarica, effettuare la prenotazione e raggiungere l'autorimessa entro un'ora, senza alcun addebito extra. Per accedere al parcheggio e al punto di ricarica basta attivare il Bluetooth e avvicinare il proprio smartphone alla sbarra.



L'app consente di controllare il tempo di sosta, lo stato della ricarica, effettuare il pagamento tramite carta di credito o Paypal e aprire la sbarra in uscita.





