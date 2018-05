McDonald's celebra 10 anni di Parmigiano Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 23 MAG - In dieci anni più di mille tonnellate di Parmigiano Reggiano dop sono state vendute nei ristoranti McDonald's. Numeri imponenti quelli presentati a Reggio Emilia per celebrare il sodalizio fra i due colossi della ristorazione, simbolo di un percorso di valorizzazione delle eccellenze italiane.



"Il primo prodotto nato dalla partnership fu il panino '280gr al Parmigiano Reggiano dop' - spiega Dario Baroni, direttore marketing McDonald's -. Ora con lo snack inserito stabilmente nell'offerta e nell'Happy Meal, possiamo offrire a oltre 750mila clienti ogni giorno in Italia un prodotto simbolo del Paese dalle caratteristiche qualitative elevatissime. Dal 2012 ne sono stati distribuiti circa 40 milioni di pezzi, 9 tonnellate al mese".



La collaborazione è stata per Parmareggio, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano dop, anche occasione di export: dal 2008 l'azienda ha esportato infatti quasi 180 ton in Germania, Francia, Austria e Portogallo.(ANSA).





© Riproduzione riservata