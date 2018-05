Governo, Mattarella convoca Conte: alle 17,30 al Quirinale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17.30 al Quirinale Giuseppe Conte.

Nel corso della mattinata il leader del M5S Luigi Di Maio e della Lega Matteo Salvini, su espressa domanda della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell'incarico per la formazione del governo al professor Giuseppe Conte. I due leader si erano incontrati per un nuovo vertice.

"Oggi comincia la terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso". Così il leader del M5s Luigi Di Maio ha commentato la convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale. "Ovviamente il presidente decide ma se è stato convocato....", ha aggiunto.

Interviene anche Beppe Grillo, sul suo blog: "Il maligno gossip-check-up sul Professor Conte imperversa, futile, a partire dal minuto esatto in cui si è fatto il suo nome. E' il brulicame di microscopici colpi di coda, davvero un brutto spettacolo, inscenato senza alcuna regia preordinata. E' la casta che decade, che si agita per puro istinto di sopravvivenza".

"Soddisfazione in casa Lega per la convocazione di Conte dal presidente della Repubblica. Pronti a partire", si legge in una nota della Lega.

