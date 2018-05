'I Futurieri', ciak a Civitacampomarano

CAMPOBASSO - Si gira in Molise, a Civitacampomarano (Campobasso), 'I Futurieri', il nuovo corto del giovane regista molisano Simone D'Angelo. Un cortometraggio ambientato alla fine del 1700, che vedrà come protagonisti personaggi storici come Vincenzo Cuoco, Gabriele Pepe e Olimpia Frangipane. Il Castello di Civitacampomarano sarà la location principale, e per l'occasione sarà fatto rivivere con arredi, tendaggi e ambientazioni d'epoca. I costumi, provenienti dalla storica sartoria cinematografica Canzanella di Napoli, vestiranno il cast di attori: Andrea Ortis, Giulia Mombelli, Augusto Zucchi, Mario Patanè, Chiara Cavalieri, Andrea Cioffi, Noemi Bordi e Daniele Borghi. 'I Futurieri' è un cortometraggio storico che unisce una rigorosa ricostruzione storica a elementi fantastici e futuristici. Le riprese termineranno entro il 19 maggio. "Un impegno importante - è spiegato in una nota stampa - che certo contribuirà a rendere il giusto omaggio a personaggi e luoghi che hanno contribuito alla storia d'Italia. Questo progetto è reso possibile da sponsor lungimiranti, che amano la cultura e il proprio territorio e che investono in prodotti di qualità in grado di valorizzare le eccellenze di cui il Molise dispone".



