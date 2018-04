A Urbino gara per sventare omicidio Duca

URBINO - Studiare i dipinti del Palazzo Ducale alla ricerca di indizi per sventare una congiura ai danni del Duca di Montefeltro sarà il modo originale ed emozionante che coinvolgerà i partecipanti a "La Trama degli Sguardi", una competizione organizzata dall'associazione 'La Caccia al Teshorror' di Urbino e dalla Galleria Nazionale delle Marche in collaborazione con l'Ars, Associazione Rievocazioni Storiche di Urbino, riservata a 10 squadre da 5 concorrenti ciascuna, che dovranno sventare un delitto nel Palazzo Ducale. Nella narrazione della gara-spettacolo, personaggi infidi stanno infatti tramando contro il Duca: compito degli investigatori sarà quello di impedire che venga assassinato... ma dovranno farlo prima di cena. Per farlo, e conquistare il premio messo in palio dal ristorante Il Cortegiano, dovranno cercare gli indizi che si nascondo nelle sale della Galleria, dove incontreranno personaggi coinvolti nella complotto, che potrebbero esser loro di aiuto ma in cambio di cosa? La risposta durante "La Trama degli Sguardi" in programma sabato 5 maggio alle 17 e sabato 26 maggio alle 16. Si può partecipare al solo costo al solo costo del biglietto di ingresso al Palazzo Ducale di Urbino.

Informazioni sui siti gallerianazionalemarche.it, cacciaalteshorror.it oppure sulla pagina facebook.com/lacacciaalteshorror.



© Riproduzione riservata