Vinitaly: Coldiretti,record export dalle Marche a 52 milioni

(ANSA) - ANCONA, 18 APR - Le esportazioni del vino marchigiano sono aumentate del 6% nel 2017, raggiungendo il massimo storico a 52 milioni di euro. Lo dicono i dati Istat elaborati da Coldiretti Marche nell'ultimo giorno di Vinitaly dove i produttori marchigiani si sono dati appuntamento per intercettare nuovi mercati e consolidare la propria posizione.



Tra le tendenze vanno molto bene i bianchi in Italia e i rossi all'estero. Buono l'andamento dei rosati e delle bollicine, brut e rosé. A tirare sono i vitigni autoctoni "distintivi di un territorio - spiega Tommaso Di Sante, presidente di Coldiretti Marche - che hanno avuto grande crescita di richieste. Il bilancio del Vinitaly è positivo in termini di presenze. Molti importatori e ristoratori che cercano chicche e storie, vogliono parlare con i produttori che ci mettono la faccia per trasferire il racconto dei territori ai clienti". Non è un caso se Pecorino e Passerina siano nella top ten dei vini che in Italia hanno fatto registrare il maggior incremento delle vendite.





