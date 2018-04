Vinitaly: premier Gentiloni a Terrazza Marche

(ANSA) - ANCONA, 16 APR - Successo per lo stand e la "Terrazza Marche" al Vinitaly: gli spazi della Regione sono stati invasi da operatori del settore alla scoperta delle novità enologiche. Affluenza da record nella giornata di apertura e oggi l'area delle Marche è stata visitata anche dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che ha incontrato le aziende del centro Italia colpite dal terremoto, soffermandosi a parlare con alcune rimaste danneggiate dal sisma. "Una presenza che, come istituzioni e operatori, abbiamo molto apprezzato per guardare con ottimismo al futuro e alla ripresa dei territori sconvolti", ha commentato la vice presidente e assessore all'Agricoltura Anna Casini che ha accompagnato Gentiloni nello stand.



Commentando il successo di pubblico, Casini ha sottolineato che "è evidente il desiderio di conoscere le Marche. Una sensazione che non era inattesa, ma una conferma dei grandi risultati conseguiti investendo sulla qualità, sulla ricaduta economica di uno dei settori più qualificanti dell'agricoltura marchigiana, nel modo di proporsi sulle vetrine internazionali più prestigiose e sui mercati più promettenti. L'intuizione, la capacità, la voglia di proporsi al singolare, come un'unica regione del vino che esprime eccellenze locali, è forse stata la carta vincente per questo avvio ricco di soddisfazioni e che fa sperare per il prosieguo della manifestazione, ma, soprattutto, per la crescita del comparto a livello mondiale".



La vetrina veronese "è un palcoscenico sul quale occorre ben figurare, perché apre prospettive interessanti per chi ha la qualità da proporre - ha aggiunto la vice presidente -. Le Marche hanno le carte in regola, da questo punto di vista, con produzioni elevate e riconosciute. L'importanza dell'aggregazione e del lavoro di squadra dei due Consorzi vinicoli marchigiani (l'Istituto marchigiano di tutela vini e il Consorzio vini piceni) favorisce il traino dell'agroalimentare, delineando un'immagine unitaria della regione che apre nuove prospettive anche sul fronte dell'enoturismo". Nella seconda giornata al Vinitaly le Marche hanno focalizzato l'attenzione sui vini biologici e di tendenza, con un'analisi sui cambiamenti in vigna e tra i consumatori che evidenzia il Piceno Bio tra i più venduti nei canali della grande distribuzione.



Sono stati anche festeggiati i cinquant'anni delle Doc (Denominazione d'origine controllata) del Verdicchio dei Castelli di Jesi e del Rosso Piceno, in due momenti vissuti nello stand della Regione e al Palaexpo: una degustazione guidata dei dieci grandi Verdicchi e una degustazione speciale del Piceno con le bottiglie icone dell'ultimo decennio. Spazio è stato poi riservato alla "dieta marchigiana".



(ANSA).





© Riproduzione riservata