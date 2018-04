Gradara Borgo dei Borghi, 500mila turisti l'anno

GRADARA (PESARO URBINO) - Con oltre 220 mila biglietti staccati lo scorso anno la Rocca di Gradara (Pesaro Urbino), teatro del tragico amore tra Paolo e Francesca cantato da Dante, è il monumento-museo statale più visitato delle Marche. Ma sono oltre 500 mila i turisti, da tutte le regioni italiane e dall'estero, che ogni anno visitano il piccolo Comune medioevale di 5 mila abitanti che si è aggiudicato l'edizione 2018 de 'Il borgo dei borghi' italiani, proclamato su Rai3 nella trasmissione Kilimangiaro, precedendo Castroreale (Messina), Bobbio (Piacenza) e altre 17 perle italiane.

Il castello, che sorge su una collina a 142 metri sul livello del mare, e il suo borgo fortificato, rappresentano una delle strutture medioevali meglio conservate d'Italia e le due cinte murarie che proteggono la fortezza sono tra le più imponenti: quella più esterna si estende per quasi 800 metri. Il torrione, che svetta a 30 metri d'altezza, venne costruito attorno al 1150 dalla potente famiglia dei De Griffo. Furono però i Malatesta a realizzare la Fortezza e le cinte di mura tra il XIII e il XIV secolo. Il dominio dei Malatesta finì nel 1463, quando Federico da Montefeltro espugnò la Rocca al comando delle milizie papali.

Dopo il vicariato affidato agli Sforza di Pesaro, Gradara passò di mano diverse volte a importanti casate: i Borgia, i Della Rovere, i Medici, confermandosi teatro di scontri di potere tra le attuali Marche e Romagna. Nel 1920 fu eseguita un'importante opera di restauro che riportò la Fortezza all'antica bellezza.

Furono i versi dedicati da Dante nel V canto dell'Inferno nella Divina Commedia ('Amor, ch'ha nullo amato amar perdona...) a immortalare la location: la storia di due amanti uccisi, Francesca Da Polenta, figlia di Guido Minore, signore di Ravenna, e Paolo, fratello del marito di lei Giangiotto, entrambi figli del signore di Gradara Malatesta da Verucchio.

Ma il fascino del borgo non basta per il turismo, spiega il sindaco di Gradara Filippo Gasperi: "E' un borgo vivo con attività ed eventi tutto l'anno, grazie, oltre al personale che lavora per renderla attraente, alle 23 associazioni di volontariato. Dai gruppi storici, più coinvolti nelle iniziative turistiche, a quelli che assistono gli anziani, dal canile all'Avis". Il successo come 'Borgo dei Borghi' 2018, "è una bella sorpresa, fantastico, un riconoscimento eccezionale che va diviso con loro". A Pasqua e Pasquetta Gradara ha fatto di nuovo il pieno di turisti: file lunghissime, posti auto introvabili.

"Ora bisognerà allargare i parcheggi...", conclude soddisfatto il primo cittadino. Esulta con un tweet anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: "Abbiamo una terra meravigliosa".



© Riproduzione riservata