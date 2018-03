Il compleanno di Alena Seredova, la modella ceca compie 40 anni

ROMA. Alena Seredova compie 40 anni. Scoperta giovanissima dal fotografo Jadran Setlik, la bella ceca si è fatta strada rapidamente nel mondo della moda, piazzandosi seconda al concorso di Miss Repubblica Ceca e quarta a quello di Miss Mondo 1998.

In Italia ha affiancato Giorgio Panariello e Tosca d’Aquino nella trasmissione "Torno sabato" per poi partecipare alla conduzione della Domenica Sportiva e raggiungere una grande popolarità con il calendario per il mensile Max. Nel 2005 ha iniziato una relazione con il portiere della Nazionale Gianluigi Buffon, con cui ha avuto due figli nati nel 2007 e nel 2009.

Nel 2011 il matrimonio tra i due che però si separano tre anni più tardi a causa della nuova relazione di Buffon con la giornalista Ilaria D'Amico. Per Alena invece il nuovo amore è il manager Alessandro Nasi, a cui tutt'ora è legata.

