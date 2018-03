Gualtiero Marchesi raccontato al cinema

Gli amici gli dicevano di non creare una Fondazione in vita, perché non portava fortuna, ma lui voleva che portasse il suo nome e seguisse le sue idee: aveva ragione anche quella volta Gualtiero Marchesi, la cui fondazione, oggi presieduta da Alberto Capatti, ha deciso di organizzare una serata speciale per quelli che sarebbero stati gli 88 anni del maestro della cucina italiana, che verrà poi replicata in diverse zone del mondo.

Così, il 19 marzo, come programmato da Marchesi stesso, a Milano sarà proiettato in anteprima il film documentario "Gualtiero Marchesi The Great Italian", diretto da Maurizio Gigola. Nel film, il pensiero di Marchesi è svelato dallo stesso maestro e dai cuochi che hanno incrociato la sua strada: i grandi chef francesi, ma anche i cuochi italiani della nuova generazione, suoi allievi o da lui influenzati, oltre a personaggi storici della ristorazione italiana, da Giorgio Pinchiorri ad Arrigo Cipriani, da Antonio Santini a Carlo Petrini.



© Riproduzione riservata