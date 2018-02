Embraco: Tajani, concorrenza sleale inaccettabile

BRUXELLES - "È inaccettabile che si facciano operazioni come quella che si rischia di fare in Slovacchia, si tratta di concorrenza sleale, non è questa l'Europa che vogliamo". Lo ha detto oggi il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a proposito della vicenda Embraco in occasione del suo intervento alla giornata europea dell'industria organizzata dall'Easme, l'agenzia Ue per le piccole e medie imprese.

"Dobbiamo fare in modo che ci sia una politica industriale europea, quindi che non ci sia una concorrenza sleale tra est e ovest, e che non si usino i fondi europei per favorire la delocalizzazione", ha aggiunto Tajani, sottolineando che "in questo momento manca un po' di solidarietà da parte dell'Est Europa". "Spero che la Commissione europea faccia tutto ciò che è in suo potere" per dare risposte su Embraco, "bisogna far valere la forza dell'Europa in questa vicenda, l'Ue deve far ascoltare la sua voce per difendere la giustizia e le regole", ha concluso il presidente dell'Eurocamera.

