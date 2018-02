Progetto per dotare di defibrillatori aree sosta per camper

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Alcune aree di sosta per camper saranno presto dotate di defibrillatori, così da permettere interventi di immediato soccorso in caso di emergenza cardiaca. Lo prevede l'iniziativa 'Una maglia per il cuore', la campagna nazionale di raccolta fondi (pubblici e privati) il cui intero ammontare sarà destinato all'acquisto di defibrillatori, altri strumenti medici o realizzazione di strutture idonee a rendere più sicura e fruibile la pratica delle attività all'aria aperta, sul territorio nazionale. Il progetto è il risultato della proficua collaborazione tra l'APC - Associazione Produttori Caravan e Camper e 'Insieme per fare', associazione di camperisti con alle spalle numerose iniziative di solidarietà. Alla cerimonia di sottoscrizione del protocollo d'intesa sono intervenuti - in occasione del Festival del Turismo & Outdoor presso le Fiere di Parma sono intervenuti Francesca Tonini (direttore generale di APC), Luigi Pambira (presidente del club Camperisti Sardi), Salvatore Palma (vicepresidente del club Camperisti Sardi) e Stefania Casale (presidente del Tanta Strada in Camper Club). I defibrillatori verranno donati in numero proporzionale ai fondi raccolti e dovranno essere posizionati nell'area di sosta (qualora ci siano le condizioni di custodia) oppure saranno consegnati direttamente al Comune, alla Protezione Civile Locale, ai volontari del 118 o, in alternativa, alle stazione dei Carabinieri. I Comuni aggiudicatari dovranno indicare chiaramente che le aree di sosta sono dotate di defibrillatore. ''L'iniziativa 'Una maglia per il cuore' - ha detto Francesca Tonini direttore generale di APC - rientra pienamente in quella che è la missione della nostra associazione, da sempre impegnata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei turisti in libertà. Non dimentichiamo che ogni anno sono oltre 8 milioni i camperisti che visitano la nostra Penisola e una simile campagna è un grande passo avanti per tutto il nostro comparto, anche in riferimento ai movimenti di altri grandi Paesi europei''. (ANSA)

