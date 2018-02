Per cinquantenario Italdesign a Ginevra con Zerouno roadster

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Bella e vitale 'cinquantenne' (è stata fondata da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani nel 1968) l'Italdesign si appresta a sfilare sul red carpet del Salone di Ginevra con due importanti novità che confermano - lo ha detto il CEO Joerg Astalosch - la ''capacità di osare, di anticipare i tempi e le necessità dell'industria''. Al Palexpò ginevrino Italdesign porterà il secondo modello della Automobili Speciali, il marchio dedicato a piccolissime produzioni per collezionisti, oltre ad una evoluzione del sistema di mobilità terreste ed aerea Pop.Up, sviluppato assieme ad Airbus. ''La filosofia Next 50 è alla base della nostra strategia di sviluppo per il prossimo futuro - ha commentato Astalosch - il mondo dell'automobile, anzi della mobilità tout-court sta cambiando velocemente, siamo alla vigilia di una grande rivoluzione, i confini tra mezzi, servizi, infrastrutture stanno diventando sempre più labili''. Pop.Up è un concetto di veicolo autonomo elettrico che può essere utilizzato in sharing sia su terra che in volo, grazie ad un modulo drone che si innesta automaticamente sulla cellula abitacolo dopo aver lasciato a terra la sezione 'automobile'.



Italdesign non ha rilasciato nessuna informazione su Pop.Up Evo che si vedrà a Ginevra, ma visto l'impegno dell'azienda di Moncalieri nell'ambito dei software e dei sistemi di intelligenza artificiale è più che giustificato attendersi importanti novità 'sotto la pelle'.



Un'immagine teaser lascia invece intendere più chiaramente la direzione presa per il secondo modello di Automobili Speciali, una roadster derivata dalla Zerouno svelata al Salone di Ginevra del 2017, con un'aggressività ancora accentuata dal trattamento stilistico del cofano motore e della parte superiore dell'abitacolo. Nessuna indicazione, nemmeno in questo caso, sul numero degli esemplari che verranno prodotti e su nome, che potrebbe attingere - come è tradizione alla Italdesign - anche al dialetto piemontese.



Intanto per festeggiare i Cinquantenario, e in linea con la filosofia Next 50, è stato lanciato il concorso Future Mobility in Cities aperto ai giovani tra i 18 e i 35 anni di età. I partecipanti, che potranno anche aggregarsi in gruppi di massimo cinque componenti, dovranno sottoporre ad una giuria di esperti, in rappresentanza dei vari settori coinvolti, soluzioni per la mobilità del futuro nelle aree urbane, anche dedicate a Paesi in via di sviluppo. Le iscrizioni, da effettuarsi sul sito www.italdesign.it, si apriranno il 10 marzo e si chiuderanno il 10 aprile. I partecipanti dovranno inviare i propri progetti entro e non oltre il 31 agosto. I vincitori saranno annunciati a dicembre 2018. Il montepremi del concorso è di 40.000 euro. La Giuria Internazionale valuterà i progetti dal punto di vista dellaInnovazione e unicità; Sostenibilità e facilità nell'utilizzo; Design incentrato sulla persona; Design democratico; Fattibilità e concretezza; Soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e, infine, Soluzioni che possano essere applicate ai Paesi in via di sviluppo. Tutte le informazioni, il regolamento e le modalità di invio dei progetti saranno riportati sul sito di Italdesign. Ulteriori aggiornamenti sul calendario degli eventi verranno pubblicati sul sito internet nei prossimi mesi.(ANSA)

© Riproduzione riservata