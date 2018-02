Opel lancia quinta generazione di Combo,ancora più versatile

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Nuova architettura, ancora più versatile, possibilità di scegliere tra la versione a passo lungo e quella a passo corto, cinque oppure sette posti, capacità di carico fino a oltre 2.600 litri, sistemi di assistenza alla guida e ancora tanta tecnologia in materia di infotainment. Opel presenta la quinta generazione di Combo, in vendita nella prima parte dell'anno con le consegne che partiranno nel secondo semestre 2018. Equipaggiato con una o due porte scorrevoli posteriori e disponibile nella versione a passo corto (4,40 metri) o lungo (4,75 metri) e con cinque o sette posti, nuovo Opel Combo Life consente un viaggio in relax sui tre sedili posteriori, tutti dotati di attacchi Isofix, e una serie di sistemi che aiutano il conducente come quello di rilevamento stanchezza, la telecamera posteriore con visione a 180°, l'head-up-display, l'IntelliGrip, e di funzioni di comfort come i sedili riscaldabili e il volante riscaldabile in pelle. La versatilità di Opel Combo Life consente al veicolo di adattarsi a tutte le esigenze: entrambe le versioni sono alte 1,8 metri e saranno disponibili con cinque o sette posti, permettendo anche alle famiglie più numerose con i loro amici animali, di viaggiare comodamente con tutto lo spazio necessario.



Anche partire per le vacanze con tanti bagagli sarà un gioco da ragazzi: il bagagliaio della versione cinque posti di lunghezza standard ha un volume minimo di 597 litri. Chi ha bisogno di ancora più spazio può scegliere la versione a passo lungo, con un bagagliaio dal volume minimo di 850 litri. Con i sedili posteriori abbattuti, il vano di carico della versione standard raggiunge addirittura un volume più che triplo, pari a ben 2.126 litri (per la versione standard), che diventano oltre 2.600 per quella a passo lungo.



Da un punto di vista estetico l'aspetto è equilibrato e robusto: anteriormente la parte dominante della vettura è la calandra, dove i fari anteriori con le luci per la marcia diurna con LED con le alette Opel formano una linea precisa e definita.



Nell'abitacolo, l'ergonomia ha svolto un ruolo decisivo. Il risultato è un posto guida bene organizzato dove tutti i comandi sono semplici da trovare e a portata. La console centrale è divisa chiaramente in tre aree: il sistema di infotainment è facile ed intuitivo. Sotto il cofano, i clienti di Opel Combo Life troveranno diversi motori turbo benzina e diesel a iniezione diretta. Tutte le unità uniscono piacere di guida e bassi consumi. I motori sono abbinati a cambi manuali a cinque o sei velocità e per la prima volta nel segmento è disponibile anche un cambio automatico a otto velocità.





© Riproduzione riservata