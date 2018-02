Moda: Arthur Arbesser X Vienna, omaggio al Modernismo

VIENNA - Il rigore delle linee pulite, l'eleganza essenziale dei motivi geometrici, la morbida versatilità delle stoffe più pregiate, ma anche la combinazione insolita di materiali e fantasie per uno stile avanguardistico che trova ispirazione nella storica e rivoluzionaria Wiener Werkstätte. Nell'anno in cui Vienna celebra il Modernismo e i suoi maggiori esponenti Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner e Koloman Moser a 100 anni dalla loro scomparsa, lo stilista viennese Arthur Arbesser rende omaggio alla sua città con una capsule collection in edizione limitata dal sapore retrò. Commissionata dall'Ente per il Turismo di Vienna, la speciale collezione "Arthur Arbesser X Vienna" rappresenta più di una celebrazione, perché sottolinea, attraverso capi di alta qualità, quanto le intuizioni moderniste di inizio '900 siano oggi ancora attuali e capaci di incontrare il gusto contemporaneo.

Lo stilista ha scelto di utilizzare per questi abiti esclusivi i tessuti della manifattura tessile Backhausen, che fu un partner importante della Wiener Werkstätte, fondata nel 1903 da Koloman Moser e Josef Hoffmann, insieme all'industriale Fritz Waerndorfer. Nel laboratorio tessile di Hoheneich, Backhausen produce ancora oggi tessuti d'arredamento e tendaggi su disegni originali della Wiener Werkstätte e per Arbesser ha adattato le sue stoffe agli abiti, riproducendo i motivi d'epoca su un misto di lana e seta. "Il Modernismo viennese era concentrato sull'essenziale. Nessun tratto, nessun dettaglio superfluo, un'eleganza consapevole, che conserva ancor oggi interamente la sua modernità e che riassume perfettamente il nostro gusto contemporaneo forse addirittura più di cento anni fa - afferma Arbesser, astro nascente della moda internazionale e attualmente direttore creativo della griffe italiana Fay - Per questo le linee di Otto Wagner, Koloman Moser o Josef Hoffmann sono sempre presenti nei miei lavori, in modo più o meno consapevole".

I pezzi più rappresentativi del "guardaroba viennese" di Arbesser (alcuni dei quali entreranno anche nella collezione regolare) saranno presentati il 21 febbraio durante la sfilata dello stilista alla Settimana della Moda di Milano. La collezione sarà anche a Parigi, durante la Fashion Week dal 28 febbraio al 7 marzo nello showroom di Arbesser (Galerie Dix9, 19 Rue des Filles du Calvaire). Una grande campagna pubblicitaria toccherà proprio Milano e Parigi, con cartelloni e megaboard affissi rispettivamente sul duomo e sui grandi magazzini Lafayette, che riproducono fotografie di moda originali della Wiener Werkstätte, in particolare quelle che 100 anni fa scattò Dora Kallmus, nota anche con il nome d'arte Madame d'Ora, per ritrarre i modelli creati dallo stilista Eduard-Josef Wimmer-Wisgrill. Le immagini, provenienti dall'archivio del MAK - Museo austriaco di Arti Applicate/Arte Contemporanea, sono accompagnate dal claim "A hundred years old. Still ahead today. Get inspired by Vienna!" e hanno uno stile incredibilmente attuale, non lontano da quello delle campagne fashion odierne. A questo stile si ispira la fotografa austriaca Elfie Semotan che ha realizzato lo shooting fotografico della collezione "Arthur Arbesser X Vienna": protagoniste del servizio le due top model austriache Cordula Reyer e Helena Severin perfette negli abiti di questo affascinante "guardaroba viennese".

