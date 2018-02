Segna ancora Under, la Roma di nuovo su podio - Video

UDINE. Due reti e terza vittoria consecutiva: la Roma di Di Francesco, schierata di nuovo con il 4-2-3-1 che sembra aver rivitalizzato la squadra, fa suo l'anticipo in casa dell'Udinese senza fare nemmeno troppa fatica e si prende momentaneamente il terzo posto in classifica, tornando quindi sul podio del campionato. L'Udinese, priva di Lasagna, giocatore fondamentale nell'economia gol dei friulani, resiste un tempo poi si inchina al gran gol di Under. Nel recupero capitola anche sul destro di Perotti, subentrato a un El Sharaawy poco concreto e che nel primo tempo ha fallito una grossa occasione. Il primo tempo si chiude con il risultato sempre fermo sullo 0-0.

Le due squadre si affrontano su ritmi intensi ma né la Roma, in cui Di Francesco concede un turno di riposo a Kolarov in vista della Champions, né l'Udinese, in cui Oddo opta per la coppia De Paul-Perica, riescono ad affondare il colpo decisivo. L'Udinese, con nessun italiano in campo (e saranno stranieri anche i tre subentrati nel corso del match), riesce a non farsi schiacciare completamente nella propria metà campo e a trovare anche un paio di occasioni da gol. Al 7' Perica, messo a tu per tu con Alisson da un errore di Juan Jesus, non arriva alla deviazione decisiva e al 29' Fofana carica il destro dalla distanza che finisce sul fondo.

I giallorossi mancano il vantaggio in almeno tre occasioni, al 24' con un tiro di Under respinto da Bizzarri e poi con El Sharaawy che alla mezz'ora imbeccato sulla sinistra da Nainggolan calcia sul fondo, e 5' più tardi spreca ancora con un tiro debole, facile preda di Bizzarri, dopo aver lasciato sul posto la difesa bianconera. La Roma sblocca la gara al 25' della ripresa con un missile di Under, che dal limite si inventa un sinistro sul palo lungo che supera Bizzarri e incanala la gara su un binario favorevole ai giallorossi. L'Udinese, priva di un uomo-gol, non trova la forza per replicare. E la Roma raddoppia allo scadere: Defrel ruba palla a Fofana sulla trequarti e prolunga per Nainggolan che serve un assist perfetto a Perotti, che può far partire un destro da posizione ravvicinata che vale il raddoppio. Per i tifosi giallorossi presenti al Friuli è il momento di esultare nuovamente, e ora sotto con la Champions perché mercoledì c'è il non facile impegno in Ucraina contro lo Shakhtar.

