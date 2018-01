Trump, la mia priorità è la riduzione del costo del prezzo dei farmaci

Trump, mia priorita' riduzione costo prezzi farmaci

Donald Trump ha indicato come una delle sue "priorita' top dell'anno" la riduzione dei prezzi dei farmaci, che in Usa generalmente sono molto piu' alti che nel resto del mondo. "E i prezzi andranno giu' in modo sostanziale, controllate", ha assicurato il presidente americano Donald Trump nel discorso sullo stato dell'Unione

Diritto malati terminali a terapie sperimentali

Nel suo discorso il presidente ha invitato il Congresso a sostenere il diritto per i malati terminali a provare terapie sperimentali anche se non approvate dalla Food and drug administration (Fda).

