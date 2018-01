Ema: Gentiloni, la partita non è chiusa ma no a illusioni

"Dobbiamo provarci, sapendo che l'Ema è importantissima, interessa la salute di tutti i cittadini. C'è stata la gara tra 27 Paesi, noi abbiamo fatto un figurone perché siamo arrivati primi e poi abbiamo perso il sorteggio ma poi è emerso che ci sono informazioni incomplete nel dossier di Amsterdam. Chiediamo alla Corte di Giustizia e poi al Parlamento Ue di valutare. La partita non è chiusa ma non dobbiamo farci illusioni che sia facile riaprirla perché ci sono state procedure seguite", ha detto stamani Paolo Gentiloni.

Maroni, sede non pronta è rischio per salute cittadini

"Sono preoccupato perché l'Agenzia del Farmaco è fondamentale per la tutela della salute dei cittadini e sapere che da marzo la sede non sarà pronta significa mettere a rischio la salute di tutti i cittadini, non solo quelli di Amsterdam". Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, commenta ai microfoni di '6 su Radio 1' la notizia secondo la quale Amsterdam non sarebbe pronta per accogliere la sede dell'Agenzia Europea del Farmaco. "Quando ci si accorge di aver fatto un errore, pur nel rispetto delle procedure, bisogna intervenire - osserva Maroni - . Può farlo il Parlamento Europeo e la Commissione. Bisognerebbe riprendere in mano il dossier; a novembre c'era il rischio che Amsterdam non fosse pronta ora c'è la certezza. Io non faccio tanto affidamento sulla Corte di Giustizia, perché le procedure sono state rispettate, quindi non c'è stato dolo. Serve far ricorso per porre la questione sul tappeto ma quello che è più importante è l'azione che il governo italiano deve fare. La questione è al 99% politica e all'%1 giurisdizionale". (

© Riproduzione riservata