Auto: Ghosn, Renault-Nissan-Mitsubishi primo gruppo al mondo

''Renault-Nissan-Mitsubishi, con oltre 10,6 milioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri venduti nel 2017, è diventato il primo gruppo automobilistico mondiale''. Lo annuncia in una nota Carlos Ghosn, presidente e direttore generale dell'Alleanza (al primo anno completo dall'ingresso di Mitsubishi Motors). Calcolando però anche i veicoli pesanti il primato mondiale resta al gruppo Volkswagen che nel 2017 ha commercializzato 10,74 milioni di veicoli (+4,3%) inclusi quelli venduti da Scania e Man.

''Tale evoluzione - ha aggiunto Ghosn - è il risultato della ricchezza e dell'estensione della nostra gamma, della nostra portata internazionale e dell'attrattiva delle tecnologie presenti sui nostri veicoli''. Lo scorso anno l'Alleanza ha venduto 10.608.366 tra vetture e veicoli commerciali leggeri, con una crescita del 6,5% rispetto al 2016. Tali risultati sono legati, in particolare, ad una crescente richiesta di SUV, veicoli commerciali leggeri e veicoli al 100% elettrici. A questo proposito, Renault-Nissan-Mitsubishi conserva anche la leadership nel mercato dei veicoli a zero emissioni, con 540.623 veicoli elettrici venduti dal 2010.

Nell'ambito del piano strategico Alliance 2022, Renault-Nissan-Mitsubishi - precisa la nota - prevede sinergie annue superiori a 10 miliardi di euro entro la fine del 2022. Saranno lanciati, inoltre, 12 nuovi veicoli a zero emissioni e 40 nuovi veicoli dotati di tecnologie di guida autonoma. Alla fine del piano, le vendite annuali aggregate di Renault-Nissan-Mitsubishi, sostenute dalla commercializzazione di nuovi modelli e di nuove tecnologie, dovrebbero superare i 14 milioni di unità e generare un fatturato di 240 miliardi di dollari. Nel 2017, i membri dell'Alleanza sono presenti in circa 200 Paesi, con dieci marche diverse (Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia e Datsun).

In particolare, le vendite del Gruppo Renault sono cresciute dell'8,5% e rappresentano 3.761.634 veicoli nel 2017, anno record per Renault, prima marca francese al mondo e seconda marca in Europa, ma anche per Dacia. Nel 2017, Nissan Motor ha venduto 5.816.278 veicoli nel mondo, pari ad un incremento del 4,6% rispetto al 2016, mentre le vendite di Mitsubishi Motors sono cresciute del 10% rispetto al 2016, raggiungendo 1.030.454 veicoli. Nel 2017, Renault-Nissan-Mitsubishi ha venduto 91.000 veicoli elettrici, un risultato in aumento di oltre l'11% rispetto al 2016.

