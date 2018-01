Lunedì alta cucina parla abruzzese, torna Meet in cucina

Una selezione dei migliori cuochi abruzzesi e due star dell'alta cucina: Anthony Genovese, nato a Parigi nel 1968 da genitori calabresi, chef e titolare del ristorante due stelle Michelin e tre forchette dalla guida Gambero Rosso, Il Pagliaccio di Roma. E Valentino Marcattilii, allievo di uno dei padri della cucina italiana Nino Bergese, definito "il cuoco dei Re, il Re dei cuochi", e direttore della cucina al San Domenico a Imola, da 40 anni insignito delle "due stelle" (la prima nel 1973, la seconda nel 1977), celebrate quest'anno dalla guida Michelin con il premio "Qualità nel Tempo". E' il palco di Meet in Cucina Abruzzo, la cui quarta edizione si terrà lunedì 29 a Chieti.

La formula vincente di Meet in Cucina sta nell'aver intercettato, grazie alla sua impostazione formativa e informativa, l'esigenza dei singoli territori di avere un momento di incontro e di confronto delle conoscenze e delle esperienze e di accendere i riflettori sulla cucina regionale e sull'intero comparto agroalimentare: oltre all'appuntamento in Abruzzo, nel 2018 sono previste la seconda edizione di Meet in Cucina Marche e le prime edizioni in Puglia e in Emilia Romagna.

"Meet in Cucina - spiega l'ideatore Massimo Di Cintio - è un momento annuale di incontro sui temi di attualità e un'occasione per accendere i riflettori sullo stato della cucina regionale in un momento di grande fermento in Abruzzo, che può contare su una nuova generazione di cuochi poco meno o poco più che trentenni che dimostrano coraggio e desiderio di emergere, ma soprattutto desiderio di rappresentare il presente e il futuro agroalimentare di questa regione".

Ideato dal giornalista Massimo Di Cintio e promosso in collaborazione con Andrea Di Felice e Lorenzo Pace, rispettivamente presidente e segretario dell'Unione Cuochi Abruzzesi, Meet in Cucina è organizzato con la Camera di Commercio di Chieti, con il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi, del Comune di Chieti e dell'Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Abruzzo, delle associazioni Slow Food Abruzzo e Qualità Abruzzo. (ANSA).

