Nel 2017 emissioni in calo, CO2 da autotrazione -2,6%

ROMA - Nel 2017 le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono calate di quasi 2 milioni e mezzo di tonnellate (2.498.359 tonnellate per la precisione) rispetto al 2016 con un ribasso del 2,6%. Solo a dicembre la diminuzione è stata di 584.742 tonnellate, pari al 7,1% in meno rispetto allo stesso mese del 2016. È quanto emerge da un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico. Il trend di calo delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione è costante a partire dal 2010, con l'unica eccezione del 2015.

La diminuzione dell'impatto ambientale della mobilità su strada premia gli sforzi fatti negli ultimi anni in questo campo dalle case costruttrici di veicoli e dalle società che producono componenti per i veicoli, tra cui gli pneumatici e gli strumenti tecnologici di ultima generazione, per ridurre l'inquinamento dell'aria.

