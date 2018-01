Parte bene il reality "L'isola dei Famosi" tra attacchi di panico e prove fisiche dei concorrenti

HONDURAS. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi, dalle 21.37 all'1.30 circa, ha avuto un seguito di 4.565.000 spettatori e il 25,46% di share.

Un esordio buono quindi per la tredicesima edizione del reality di Canale 5 che vede i vip rinunciare alle loro vite agiate per sopravvivere il più possibile su un' "isola quasi deserta". La puntata inizia con una sorpresa. I naufraghi credevano infatti che la prima puntata fosse in programma soltanto il giorno dopo. Alessia Marcuzzi comunica poi che ci saranno diversi modi per raggiungere l'Isola. Alcuni si dovranno lanciare dall’elicottero e con loro anche l’inviato Stefano De Martino. Altri naufraghi dovranno raggiungere la spiaggia utilizzando dei grossi gonfiabili a forma di fenicotteri che andavano tanto di moda nell'estate scorsa. All'ex campione di pallanuovo, Amaurys Perez è andata decisamente peggio perchè ha dovuto raggiungere l'isola a nuoto.

Attacco di panico invece per la giunonica Francesca Cipriani che non voleva tuffarsi dall'elicottero. Lei, è stata l'ultima, proprio per questo inconveniente, a raggiungere la spiaggia.

I naufraghi poi, scavando la sabbia dovevano trovare delle casse che contenevano oggetti utili e non. A far parte del cast è il vincitore del contest aperto sul web "saranno naufraghi" è Franco Terlizzi, ex pugile. I naufraghi si divideranno in due gruppi: i mejores e i pejores. Il primo gruppo starà su un’isola “agiata”, mentre il secondo passerà una settimana senza alcun tipo di genere di conforto. I primi nominati che rischiano l'eliminazione lunedì prossimo sono Marco Ferri e la ex pornodiva Eva Henger.

