Ligabue torna a fare il regista con "Made in Italy", al cinema da giovedì - Foto

ROMA. A 20 anni dal debutto con Radiofreccia, al quale seguì nel 2002 Da Zero a Dieci, Luciano Ligabue torna dietro la macchina da presa con Made in Italy.

"Questo film nasce da un progetto 'balordo': il concept album - anacronistico fare un concept negli anni Duemila - che porta lo stesso nome e uscito un anno e mezzo fa: avevo di nuovo una storia da raccontare", racconta Ligabue durante la presentazione del film.

Made in Italy, con Stefano Accorsi (Riko) e Kasia Smutniak (sua moglie Sara), è una tormentata dichiarazione d'amore per l'Italia, raccontata con le parole e la musica del Liga, attraverso lo sguardo di Riko, una "brava persona" con una vita in cui tutto sembra improvvisamente precario: lavoro, futuro, affetti. Ma Riko non molla e decide di prendere in mano il suo destino.

La frase simbolo del film è quella che l'amico Carnevale dice a un frustrato Riko: "Cambia te, invece di aspettare i cambiamenti". Il film, in sala dal 25 gennaio in poco più di 400 copie, è prodotto da Domenico Procacci e distribuito da Medusa.

© Riproduzione riservata