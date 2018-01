Appello degli scienziati, un'alleanza con la politica per la salute

Un appello per un'alleanza fra politica e scienza per la salute e lo sviluppo del paese è stato firmato da 40 scienziati e accademici. Primo firmatario fra questi il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi. Gli scienziati alla luce del dibattito in queste settimane sentito nell'ambito della campagna elettorale sui temi della libertà di cura, vaccini e futuro del sistema sanitario nazionale, affermano di ritenere urgente "l'allineamento e il rispetto reciproco fra scienza e politica, che mai dovrebbero essere fazioni contrapposte: è dall'imprescindibile alleanza fra queste che dipendono la salute e lo sviluppo economico e sociale del paese.

I firmatari dichiarano la totale disponibilità all'ascolto e alla circolazione dei dati scientifici a supporto di ogni decisione politica. Infine indicano il percorso da seguire in quello già avviato in questi anni con il ministro Beatrice Lorenzin. Fra i firmatari compare il farmacologo Silvio Garattini, il genetista Bruno Dalla Piccola, alcuni componenti dell'Iss e numerosi professori universitari.



