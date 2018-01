Matera 2019 , da Haas ai Suoni dei Sassi, ecco i primi progetti

MATERA -I primi a svelarsi sono gli Heritage Games de Il vagabondo: racconteranno la città con giochi di ruolo immersivi e cacce al tesoro. Promettono uno sguardo differente e indizi sparsi fino ai paesi della Murgia. Poi, uno dopo l'altro, ecco gli appuntamenti con l'arte "ufficiale" e le nuove tecnologie, con le grandi star come George Friedric Haas (oggi l'autore contemporaneo più rappresentato al mondo) che per l'occasione ha accettato di comporre una sua "Music for Matera" e con le antiche tradizioni che si vogliono affacciare fino in Europa. Ma anche sperimentazioni, nuovi linguaggi, temi sociali, provocazioni e workshop. Budget 5,7 milioni di euro, eccoli sfilare in piazza i project manager dei primi 27 progetti di Open Future, il lungo programma di Matera 2019 Capitale europea della cultura, che il direttore Paolo Verri ha voluto presentare oggi, nel pieno della festa del "Meno Uno" e, "caso forse unico", già un anno prima della partenza ufficiale. Diventeranno 50, uno a settimana (gli altri saranno svelati a giugno a Roma e Bruxelles), tutti ispirati a cinque macrotemi-ossimori: Futuro remoto, Continuità e rottura, Utopie e distopie, Radici e percorsi, Riflessioni e connessioni. "Siamo partiti dalla scena lucana, chiedendoci che cosa Matera può portare all'Europa e cosa l'Europa a Matera - spiega la manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Ariane Bieou - Piuttosto che progetti finiti, da subito abbiamo preferito un percorso di creatività comune". Si parte con la musica, che a Matera 2019 vuol dire grandi nomi: Haas o il direttore della Biennale Ivan Fedele con un'opera multimediale ispirata a Galileo, il quintetto di Paolo Fresu con il Collettivo Onyx, una nuova opera lirica per bambini di Nigel Osborne tratta dalle storie della comunità locale. Ma anche la riscoperta dei suoni di luoghi simbolo come la cisterna del Palombaro Lungo nel progetto InVitro di Loxos. Matera, la città dei Sassi un tempo ripudiata oggi protetta dall'Unesco, con la sua stessa fisionomia ispira progetti, riflessioni e performance anche a partire dalle parole lanciate da Togliatti o Pasolini: sull'architettura ipogea, che oggi permetterebbe nuovi sviluppi urbani; sull'edilizia popolare (architetture della vergogna?) e sulla poetica della Vergogna. Il 2019 è poi il trentennale della caduta del Muro di Berlino e l'associazione IAC lancia la sua provocazione, costruendone uno (di materiali leggeri) all'interno della città. "Resterà una settimana - dicono - a indagare anche il tema del superare i limiti. Chissà, magari bloccheremo l'accesso alla città". E poi ancora ecco l'Atlante delle emozioni del Teatro dei Sassi, Roberto Latini che con i Teatri Uniti della Basilicata racconterà il rapporto intimo che qui a Matera si è sempre vissuto tra uomo e natura. Tanti e curiosi i progetti legati al cibo, come la ricerca di un "pane europeo" di Murgiamadre. O il format con 10 mila mamme a cucinare in tutta Europa. E nella regione che ospita più migranti di tutta Italia in rapporto alla popolazione residente, fortissimo è il richiamo al dialogo tra le culture. Come i laboratori della cooperativa Sicomoro per recuperare le competenze di chi viene da lontano, tra sfilate di moda (ma con coperte termiche con tessuti) e sculture in cartapesta. O il Museo Memory, museo euromediterraneo che raccoglierà in 7 città-porto una piccola collezione di oggetti ri-fiutati. Accanto al programma ufficiale, racconta Verri, "anche tanti eventi come il raduno dei Bersaglieri e la Partita del cuore". Già al lavoro l'Open Design School "aperta a tutti", dove, racconta il responsabile Jospeh Grima, "verrà costruita tutta la struttura e le installazioni dei progetti. Perché oltre al cibo, vogliamo anche la cultura a chilometro zero. E Matera 2019 deve essere costruita da noi, non acquistata on line all'estero"

© Riproduzione riservata