Fiat, Luca Napolitano spiega dettagli dell'operazione Mirror

ROMA - Con l'introduzione della nuova famiglia Fiat 500 Mirror, oggetto di una promozione che inizia oggi e dura per 72 ore - arriva sul mercato, per la prima volta, un'intera famiglia di auto capace di 'specchiare' l'ambiente di uno smartphone sul display di bordo. Ciò permette di utilizzare le funzionalità del telefono in modo sicuro e semplice all'interno della propria auto e rendere il tempo passato al volante un momento di vita e non solamente un momento di guida. ''Grazie al sistema Uconnect 7 pollici HD Live che prevede l'integrazione Apple CarPlay e la compatibilità con Android Auto - ha spiegato Luca Napolitano, responsabile del marchio Fiat per la regione EMEA - i nostri clienti possono visualizzare le indicazioni stradali, effettuare e ricevere telefonate, accedere ai messaggi di testo e ascoltare musica, senza mai togliere la mani al volante. Una testimonianza di come Fiat sa migliorando l'esperienza di guida dei suoi clienti attraverso la connettività. Ma non è tutto, per la prima volta su un modello Fiat, è disponibile l'innovativo set di servizi telematici Mopar Connect, tra cui il soccorso in caso di incidente e il blocco/sblocco delle porte in remoto da cellulare, che offre maggiore sicurezza su strada, serenità e controllo costante a portata di smartphone''.

Ma la gamma Mirror, che comprende versioni speciali con queste peculiarità derivate da Fiat 500, 500L e 500X, si distingue oltre che per la connettività, anche per altre caratteristiche. ''Sicuramente vanno evidenziati lo stile e il design - ha detto Napolitano - i punti forti di una famiglia di successo globale che riflette il mondo aspirazionale del marchio. Fiat 500, con 6 milioni di unità vendute, ha festeggiato l'anno scorso il 60esimo compleanno ed è entrata a far parte della collezione permanente del MoMA di New York, diventando una vera opera d'arte, simbolo del design italiano esportato in tutto il mondo. Fiat 500L, appena rinnovata è la soluzione cool & capable per le famiglie. Cioè tanto spazio, senza per questo rinunciare allo stile. E Fiat 500X, il crossover italiano ricco di stile e personalità''.

Per queste tre serie speciali Mirror Fiat ha pensato a tre livree blu che richiamano, esteticamente, il mondo della tecnologia. ''Come sappiamo - spiega Napolitano - il blu è il colore più popolare nel campo della connettività e sul web, anche il logo di social network, come Facebook e Twitter, è blu.

Il colore blu trasmette fiducia, affidabilità e tecnologia.

Abbiamo creato tre diverse tonalità di blu, una per modello: Azzurro Italia per Fiat 500, Blu Venezia per Fiat 500L e Blu Jeans per Fiat 500X''.

Distinguono le 500 di questa famiglia 'connessa' anche il logo Mirror e altri particolari qualificanti. Nel dettaglio, la 500X Mirror si contraddistingue per i dettagli cromo-satinati, le barre sul tetto, i cerchi in lega da 17 pollici nero opaco diamantato e i proiettori anteriori Bi-Xenon. All'interno, l'esclusiva fascia plancia in tinta Blu Jeans opaco e il nuovo rivestimento specifico con i sedili impreziositi da cuciture blu. Esclusivi di 500L Mirror, invece, sono i dettagli cromati, i fendinebbia e i cerchi in lega diamantati da 17 pollici. ''E per la reginetta di casa Fiat, la 500 - spiega Napolitano - siamo alla seconda serie speciale Mirror. Dedicata ai millenials, è disponibile in tutti i colori della gamma 500 con l'aggiunta dell'Azzurro Italia. La nuova versione presenta elementi cromati per paraurti anteriore e calotte degli specchi, cerchi in lega e fendinebbia. Ed è disponibile in versione berlina, con tetto in vetro, e cabrio''. Il responsabile del marchio Fiat per la regione EMEA conclude ricordando che ''questa offerta è piuttosto speciale, in quanto per la prima volta, è applicata all'intera famiglia delle 500.

La seconda ragione è che si tratta di un'offerta a tempo limitato, valida solo per 72 ore, a partire da oggi, 19 gennaio.

Terza ragione, lo stile e la tecnologia di Mirror li offre Fiat compresi nel prezzo. E per ultimo, ma non meno importante, per la prima volta la stessa offerta è applicata in 9 Paesi europei''.

