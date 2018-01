Aprilia e Moto Guzzi in scena A Verona con sport e custom

ROMA - Gli stand dei marchi Aprilia e Moto Guzzi hanno catalizzato l'attenzione di molti visitatori nella prima giornata del Motor Bike di Verona, in programma da oggi a domenica 21 gennaio. Per il marchio di Noale l'allestimento è stato a tema sportivo: in primo piano la superbike RSV4, ancora più performante col nuovo Kit Factory Works, la hypernaked Tuono V4 Factory e la fun bike Dorsoduro 900, insieme alle Tuono 125, RS 125 e SX 50. La Casa dell'Aquila ha, invece, puntato sulle personalizzazioni e, fianco a fianco alle nuove V7 III Carbon, Milano, Rough e V7 III Racer, ha mostrato varie custom, tra cui una special coi ''baffi'' dedicata al marchio Proraso di prodotti per barbieri.

Il truck Aprilia Racing, al padiglione 6, dà il benvenuto a chi vuol ammirare l'Aprilia RSV4 equipaggiata con il Kit Factory Works. Si tratta, chiarisce il Costruttore di ''un esclusivo pacchetto che consente alla Superbike vincitrice di 7 titoli mondiali di raggiungere una potenza massima di quasi 220 Cv, riducendo nel contempo il peso complessivo di circa 10 Kg. Il kit interviene anche sull'aerodinamica introducendo per la prima volta in assoluto le winglets, appendici aerodinamiche che contribuiscono ad apportare benefici in termini di stabilità della moto''.

